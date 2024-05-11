«مستثمرو السياحة»: زيادة في أعداد المصريين بشرم الشيخ والغردقة خلال الصيف

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن العديد من الأسر المصرية قضت إجازات شم النسيم بالمدن السياحية الشاطئية، كالإسكندرية والعين السخنة وشرم الشيخ والغردقة، لافتا إلى أن أعداد المواطنين الذين تواجدوا بتلك المدن خلال شم النسيم كان مرتفعا، موضحا أن حركة السياحة الداخلية تسببت في إنعاش نسب الإشغال بفنادق العديد من المدن الشاطئية خلال إجازات شم النسيم.

السياحة الداخلية خلال الصيف

وأكد «عبد اللطيف» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية، فإن حركة السياحة الداخلية ستنتعش خلال فصل الصيف، منوها إلى أنه فور نهاية العام الدراسي بالمدارس والجامعات، ستبدأ تدفقات المصريين إلى المدن السياحية الشاطئية.

ولفت إلى أن العديد من فنادق الغردقة وشرم الشيخ، تٌجهز عروضا سعرية مخفضة حاليا، لجذب المواطنين لزيارة المدينتين خلال أشهر الصيف، خاصة في يوليو وأغسطس المقبلين.

السياحة الداخلية مهمة جدا

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إلى أن السياحة الداخلية مهمة جدا للقطاع السياحي المصري؛ إذ تنعش الحركة السياحية بالعديد من المدن السياحية الشاطئية، لاسيما الغردقة وشرم الشيخ، فضلا عن أنها تٌعوض أي تراجع في الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج.