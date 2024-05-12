«بيطري الشرقية»: تحصين 586 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أعلن الدكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، تنظيم حملة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، من خلال 180 لجنة، أسفرت عن تحصين 586 ألفا و264 رأس ماشية.

تحصين الماشية ضد حمى الوادي المتصدع

كما أسفرت أعمال الحملة عن تحصين 287 ألفا و490 رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع، وترقيم وتسجيل 10373 رأس ماشية خلال الأسبوع السابع من انطلاق الحملة.

التوعية بأهمية التحصين ضد الأمراض

كما قامت الحملات بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم عقد 3756 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية، وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.