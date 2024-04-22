«بيطري كفر الشيخ»: تحصين أكثر من 196 ألف رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية

أكد الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، استمرار أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع الإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، بإشراف الدكتور وسام يسن، مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة عزة شحاتة، مدير إدارة الوقاية.

تحصين 196 ألف رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

وقال «بشار»، في بيان له، أنّه جرى تحصين 196 ألفا و826 رأس ماشية بنسبة 92.86%، مُشيراً إلى استمرار الحملة بالتزامن مع توعية المربين، وإرشادهم قبل وأثناء الحملة، وإعلامهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين والترقيم، من خلال اللجان البيطرية على مستوى محافظة كفر الشيخ، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

ترقيم الحيوانات للحفاظ على الثروة الحيوانية

وأوضح «بشار»، أنّ تحصين الحيوانات يتم من خلال فرق مٌتخصصة، والتيسير الكبير على المواطنين بالانتقال إليهم سواء في مقار اللجان أو الانتقال إليهم لمنازلهم لتحصين وترقيم الحيوانات، للحفاظ على الثروة الحيوانية بمحافظة كفر الشيخ.

وانطلقت فعاليات الحملة القومية الأولى لعام 2024 لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بمحافظة كفر الشيخ في شهر مارس الماضي، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز.