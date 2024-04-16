تحصين 36.5 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المُتصدع في بني سويف

أعلنت مديرية الطب البيطري في محافظة بني سويف، مواصلة فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي نفذتها ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة.

تحصين 36.5 ألف رأس من الثروة الحيوانية

وقال الدكتور أحمد الجبالي وكيل وزارة الطب البيطري في محافظة بني سويف، خلال بيان صحفي، اليوم، إن إجمالي الحيوانات التي جرى تحصينها وصل إلى 36 ألف و570 رأسا، منها 33 ألف و308 من الأبقار، و 3262 من الجاموس والأغنام، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة في التاسع عشر من مارس الماضي وحتى 6 أبريل الجاري.

التجهيز للحملة القومية لتحصين الماشية

وأشار إلى الإعداد وتجهيز الحملة القومية تحصين الماشية، وتوفير فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية.