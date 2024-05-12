«الأحوال المدنية»: قوافل مجهزة في المحافظات لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيا ولوجيستيا لتقديم الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من «بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة» بنطاق محافظات «القاهرة – الجيزة – مطروح - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – أسيوط - شمال سيناء».

وأسفرت القوافل عن استخراج 5600 بطاقة رقم قومي، و15 ألفا و31 مصدرا مميكنا، وتقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، اعتباراً من 11-5-2024.

وواصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن وجودهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – 15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، وجرى تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرا على المواطنين، وأسفرت عن إستخراج وتوصيل 879 بطاقة رقم قومي و84 مصدرا مميكنا.

كما واصل القطاع الإستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية المرضى وكبار السن وذوي الهمم وإيفاد مأموريات لـ32 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.