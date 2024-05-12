رئيس البرلمان العربي يشيد بمواقف سلطنة عمان تجاه مختلف قضايا المنطقة

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أن سلطنة عمان تمثل ركيزة مهمة في منظومة العمل العربي المشترك لإسهاماتها الحثيثة ودورها الهام في تعزيز التضامن العربي ومنظومة العمل العربي المشترك، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدا بمواقف سلطنة عٌمان المتزنة والمشرفة في مختلف القضايا العربية لتحقيق التعايش السلمي.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي، رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان، عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بمقر المجلس بالعاصمة مسقط، وذلك خلال زيارته الرسمية التي يقوم بها تلبية للدعوة التي تلقاها رئيس البرلمان العربي من رئيس مجلس الشورى العماني.

وخلال الاجتماع، أشاد رئيس البرلمان العربي بمستوى التنسيق بين البرلمان العربي مع مجلس الشورى العماني، بما ينعكس على تطوير العلاقات المشتركة في كافة المجالات التشريعية والبرلمانية، مؤكدًا تطلع البرلمان العربي لتعزيز هذا التعاون وتفعيل الجوانب المتعلقة بتبادل الخبرات البرلمانية.

ومن جهته، أكد رئيس مجلس الشورى بسلطنة عُمان، على أهمية الأدوار التي يضطلع بها البرلمان العربي في مجال تعزيز الدبلوماسية البرلمانية ودعم العمل العربي المشترك، مشيداً معاليه بأدواره في دعم القضايا العربية في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تطوير التعاون بين البرلمان العربي ومجلس الشورى خلال المرحلة المقبلة بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تقريب وجهات النظر تجاه مختلف القضايا المطروحة على أعمال الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية.