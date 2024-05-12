«ياسر» عن اختياره أول سفير مصري للثقافة الكورية في العالم العربي: «مسؤولية كبيرة»

دائمًا كان يجد نفسه منجذبا إلى الثقافة الكورية، من حيث أعمالهم المختلفة والموسيقى والمطبخ والموضة، إذ كان يرى أنها مزيج باهر جمع بين الآصالة والحداثة، وبسبب اهتمامه الكبير بها، عُين سفير للثقافة الكورية في العالم العربي.

سفير الثقافة الكورية في العالم العربي

«تاريخ كوريا عريق وتقاليدها لسه موجودة في الحياة اليومية معندهمش كلمة موضة وانتهت أو كان زمان.. الشارع الكوري جمع بين التقاليد القديمة والتكنولوجيا الحديثة» كلمات بدأ بها ياسر النجار، المدير التنفيذي لإحدى الشركات في دبي، حديثه لـ«الوطن»، بعد تعينه سفير للثقافة الكورية في العالم العربي لعام 2024، كأول مصري يحصل على هذا المنصب من قبل السفارة الكورية في دبي.

المشهد الثقافي الكوري، كان الملهم الأول لـ«ياسر»، لذلك اهتم بالملابس الكورية التقليدية التي تُدعى «الهانبوك» فهي تعكس التراث والقيم الكورية، «الهانبوك عبارة عن مزيج من الألوان التي تنبض بالحياة مع انسيابية في التصميمات» وفق «النجار»، موضحًا أن هذه الملابس لا تتعلق بالموضة فحسب، بل أنها أيضًا وسيلة لتكريم التقاليد الكورية والهوية الثقافية العريقة.

سبب اختيار «ياسر» لنشر الثقافة الكورية

بسبب الاهتمام الكبير من «النجار» بالثقافة الكورية، ومحاولاته دائمًا في نشرها عن طريق تنظيم الفعاليات المختلفة والاحتفالات التي كان آخرها عرض أزياء للملابس الكورية، كان هو الخيار الأول لتعينه سفير للثقافة الكورية في الوطن العربي لعام 2024: «مبسوط وفخور جدًا بكوني سفير الثقافة الكورية في العالم العربي.. ودي مسؤولية كبيرة، وإن شاء الله اقدر أعزز التقارب الثقافي بين الثقافة الكورية و العربية» وفق تعبيره.

بعد حصول «ياسر» على لقب سفير الثقافة الكورية في العالم العربي، فإنه يهدف إلى تسليط الضوء على الجوانب المختلفة من الثقافة الكورية، والتي يُعد من أبرزها زي الهانبوك المعاصر والتكنولوجيا، فضلًا عن تعزيز التفاهم والتقدير بين ثقافاتنا العربية والثقافة الكورية، وربط الثقافات المختلفة ببعضها.