مدير فرقة المواجهة والتجوال: عرض مسرحية «السمسمية» في الوادي الجديد مجانا

تواصل فرقة «المواجهة والتجوال» تقديم عرض «السمسمية» بقرى حياة كريمة بمحافظة الوادي، في إطار الجولة الفنية للعرض المسرحي الذي يحتفي بالمقاومة الشعبية في مدن القناة، خلال العدوان الثلاثي وانتصار أكتوبر 1973، ويستمر العرض حتى 15 مايو الجاري.

و قال المخرج محمد الشرقاوي مدير فرقة «المواجهة والتجوال»: «نعرض السمسمية في قرى حياة كريمة في الوادي الجديد حتى منتصف الشهر الجاري»، مردفا: «العرض يتجول لأول مرة خارج القاهرة، وقد عرضنا في الجنوب ووصلنا إلى بيت ثقافة حدربة بالقرب مع حدودنا مع السودان، ونعرض حاليا في الوادي الجديد حتى 15 مايو مجانا».

عرض السمسمية

وتابع: «عرض السمسمية يحتفي بأبطال المقاومة الشعبية، مثل غزالي الذي قاوموا العدوان خلال حروب مصر، وهي نماذج تبث الأمل في قلوب الأطفال والمشاهدين وإن هناك أناس في المكان نفسه من الوطن، قدموا تضحيات وأخذوا مكانتهم اللائقة في المجتمع والفن دوره تقديم هذه النماذج».

يشارك في بطولة العرض مجموعة من الفنانين، منهم آسر علي وإيمان مسامح وأحمد جمال وآخرين، والرؤية الموسيقية هيثم درويش، وديكور وملابس سماح نبيل، ومكياج رحاب طايع والمخرجان المساعدان رحمة محمد ودنيا بكر، والمخرجين المنفذين عليا عبد الخالق وفاطمة عصمت وأحمد ماهر، تأليف وإخراج سعيد سليمان.