قافلة مسرح المواجهة والتجوال تحط الرحال بحلايب وشلاتين

ضمن عروض البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، تقدم فرقة المواجهة والتجوال 10 ليالي عرض في جنوب مصر.

وتقدم الفرقة العرض المسرحي "توتة توتة" في الفترة من 24 أبريل الجاري حتى 3 مايو المقبل، وذلك بقصر ثقافة شلاتين وقصر ثقافة حلايب وقصر ثقافة أبورماد وقصر ثقافة رأس حدربة.

ويأتي ذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب وإدارة البرامج الثقافية والفنية- ووزارة الداخلية والتضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير، ووزارة التنمية المحلية وأقليم جنوب الصعيد الثقافي التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة.

«توتة توتة»؛ من إنتاج فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح بقيادة المخرج محمد الشرقاوي، ويلقي العمل الضوء على مجموعة من التنويرين الذين أثروا في الحياة الثقافية والاجتماعية بمصر، وساهموا في حدوث تغييرات حقيقية داخل المجتمع.

ويقوم بالتمثيل كل من «عادل الكومي، أيمن بشاي، منصور عبد القادر، خالد نجيب، أميرة ابراهيم، عبد الرحمن عربي، حسام سيد، أميرة عباسي، أحمد مصطفى سلمى الشافعي، حمزة عبد الله، إسراء حسن، يوسف شعبان»، فوتوغرافيا غريب النمر، ديكور أحمد جمال، موسيقى أحمد حمدى رءؤوف، استعراضات محمد ميزو، مساعدو الإخراج محمد هاني، محمد عبد الله، جهاد محمد، يوسف شعبان، مخرج منفذ أحمد ماهر، تأليف وأشعار طارق عمار، إخراج سعيد منسي.