ختام فعاليات المرحلة الرابعة من مسرح «المواجهة والتجوال» في قنا (صور)

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ختام فعاليات المرحلة الرابعة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال، والذى اختتم بالعرض المسرحي «أكتوبر الذهبي» على مسرح قصر ثقافة قنا، ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويستمر عرضه حتى السبت 10 فبراير الجاري بالمجان لأبناء المحافظة.

مسرح المواجهة والتجوال

وأشاد محافظ قنا، في بيان، بمشروع مسرح المواجهة والتجوال، والذي يهدف إلى نشر الوعى والتنوير في ربوع مصر والتصدي للتعصب، فضلا عن الارتقاء بالسلوك الإنساني وتنمية الفكر من خلال الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية وطرح القضايا المعاصرة التى يتم تقديمها فى قرى ونجوع المحافظة.

يذكر أن العرض الفني العرض «أكتوبر الذهبي» يروي بطولات الجيش المصري في الحقبة الزمنية التي أعقبت نكسة عام 1967، كما يوضح كيفية تحطيم خط بارليف وبراعة الجيش المصري في نصر أكتوبر العظيم ويجسده مجموعة من مبدعي مسرح العرائس، والعرض فكرة الدكتور أسامة محمد علي ومن إخراج رضا حسانين.