محافظ بورسعيد يفتتح مدرسة بورفؤاد للتعليم المجتمعي بنظام الفصل الواحد

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الأحد، مدرسة بورفؤاد للتعليم المجتمعي «لنظام الفصل الواحد »، وذلك ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة للنهوض بمنظومة التعليم وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

مدرسة بورفؤاد للتعليم المجتمعي

وتفقد محافظ بورسعيد الفصول الدراسية داخل مدرسة بورفؤاد للتعليم المجتمعي بنظام الفصل الواحد وكذلك معرض للمدارس المجتمعية لعدد 12 مدرسة على مستوى المحافظة، ومعرض مشغولات يدوية ومصنوعات غذائية.

كما شهد محافظ بورسعيد خلال الافتتاح، عرض فقرة فنية عن بورسعيد وتاريخها لطلاب مرحلة رياض الأطفال، مشيدا بالمستوى المتميز للمدرسة لتقديم تعليم متميز لأبنائنا الطلاب.

رفع كفاءة المنظومة التعليمية

وأشار محافظ بورسعيد أن المحافظة حريصة على النهوض والارتقاء ورفع كفاءة المنظومة التعليمية والحفاظ على صدارتها بين المحافظات، لافتا إلى أن التعليم هو السبيل الأمثل نحو تقدم الشعوب ورفعتها، مشيرا أن المدرسة تم تطويرها على أعلى مستوى من أجل أبناءنا الطلاب، ومزودة بكل الإمكانيات التعليمية لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب.

رفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية

وفي سياق آخر، تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية بمدينة بورفؤاد، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال تطوير الطرق تشمل شارع العباس بن عبد المطلب بداية من شارع بن خلدون، وصولاً حتى ميدان الأمل بطول 700 متر، بينما تتمثل المرحلة الثانية في تطوير شارع نور الإسلام بداية من شارع القدس الشريف وصولاً لميدان الأمل بطول 800 متر.

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق وتأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.