«الأرصاد» تكشف حقيقة وصول عاصفة بورسعيد الرملية إلى سماء القاهرة

انتشرت صور للعاصفة الرملية التي ضربت محافظة بورسعيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، مما أثار تساؤلات المواطنين عن احتمالية وجود عاصفة رملية مرتقبة وهل ستضرب القاهرة أم لا؟، هذه الأسئلة أجاب عنها الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لـ«الوطن».

هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية؟

على الرغم من نشاط الرياح، لكنها لن تتسبب في حدوث عاصفة رملية مثل التي حدثت في بورسعيد؛ وفقا لتصريحات دكتور محمود القياتي؛ الذي أكد أن الأجواء على أنحاء الجمهورية تتمتع بالاستقرار مع عودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية.

أشار«القياتي» إلى أن هناك بالفعل نشاطا نسبيا للرياح لكنه سيكون مثير للرمال والأتربة فقط على مناطق من شمال وجنوب الصعيد، والـ48 ساعة المقبلة سيكون مثيرا لبعض الرمال والأتربة على مناطق مكشوفة من جنوب الصعيد، لكن باقي مناطق الجمهورية ستشهد استقرارا تاما، ودرجات حرارة حول أو أقل من المعدلات.

السواحل الشمالية ستتعرض لأمطار خفيفة خلال الـ48 ساعة المقبلة

وبحسب «القياتي» فإن السواحل الشمالية خلال الـ48 ساعة المقبلة ستتعرض لأمطار خفيفة، والطقس بشكل عام مائل للحرارة خلال ساعات النهار، ومائل للبرودة خلال ساعات الليل.