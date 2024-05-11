5.3 مليار جنيه قيمة الضرائب والرسوم بجمارك بورسعيد.. أبريل الماضي

بلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية في جمارك بورسعيد خلال شهر أبريل الماضي 5.3 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي الصادرات لسلع متنوعة 14 مليار و 137 مليون و 285 ألف جنيه.

وقد أفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة محمد حسام الدين عن مشمول حوالي ٧٨٦٠ شهادة جمركية وارد نهائي جمارك بورسعيد «شرق – غرب – إسماعيلية» خلال شهر أبريل ٢٠٢٤ وذلك لكافة السلع الإستراتيجية مثل «القمح والبقول والذرة وغيرها» والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك بالحرص على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.

تحصيل 896 مليون رسوم جمركية

وأوضح بيان لجمارك بورسعيد، أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد بلغت 896 مليون و 782 ألف جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 4 مليارات و 496 مليون و 727 ألف جنيه.

14 مليار إجمالي الصادرات في أبريل الماضي

فيما نجحت إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد «غرب – شرق- إسماعيلية» خلال شهر أبريل الماضي، في تصدير مشمول 4738 بيان جمركي صادر بعدد 7320 حاوية تحت كافة النظم «نهائي – سماح مؤقت – دروباك» بقيمة إجمالية بلغت حوالى 14 مليار و 137 مليون و 285 ألف جنيه لأصناف متعددة منها مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية ، وجرى تحصيل رسم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بحوالي 947 ألف جنيه .

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر إبريل 2024 حوالي 5 مليارات و 393 مليون و 509 آلاف جنيه .