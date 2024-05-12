رئيس مركز القدس للدراسات: الاحتلال الإسرائيلي يسعى لاستمرارية الحرب في غزة

قال الدكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات إنَّ إسرائيل تريد أن تبقي الحرب قائمة، موضحًا أنّها أفشلت الوسطاء وكل الضغوطات، حتى أنّها غامرت بالدعم الدولي، وغامرت بإسقاط روايتها في العالم من أجل أن تبقي هذه الحرب.

إسرائيل تريد استمرارية الحرب في غزة

وأضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ إسرائيل تعتقد أن استمرارية الحرب قد يؤدي إلى استسلام حماس أو اعتقال قادتها أو تحرير المحتجزين، متابعًا أنَّ كثيرا من الإسرائيليين يقولون إنَّ هذه الحرب سياسية أي لأهداف شخصية ليست في مصلحة المجتمع وهي تخدم مصلحة إسرائيل فقط.

وأشار إلى أنَّ الكثيرين في إسرائيل تعتقد أن قوتها الغاشمة من طائرات ودبابات وصواريخ تستطيع أن تنهي الأمر، مؤكّدا أنَّه لا يمكن أن تنتهي هذه الحرب بإسحاق القوي للضعيف، مشددًا على أنَّ هذه الحرب وصلت إلى درجة العبثية واللا جدوى.