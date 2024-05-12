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«خارجية سلوفينيا»: إسرائيل تنتهك الأخلاقيات الأساسية والقانون الدولي في غزة

كتب:

منار مجدي
02:07 م | الأحد 12 مايو 2024
وزيرة خارجية سلوفينيا

وزيرة خارجية سلوفينيا

أكدت تانيا فاجون، وزيرة خارجية سلوفينيا، ضرورة اتخاذ خطة جديدة من أجل توصيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، موضحة أن إسرائيل لا تنتهك فقط الأخلاقيات الأساسية بل تنتهك القانون الدولي.

وقالت «فاجون»، خلال كلماته في المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية المصري، إن سلوفينيا دعت تكررًا إلى ضرورة وقف إطلاق النار، واحترام القانون الإنساني الدولي، موضحة أن مقتل 35 ألف مدني بريء من بينهم النساء والأطفال وتهجير الناس في رفح العمليات العسكرية، كلها انتهاكات للقانون الدولي.

وأشارت إلى أن أكثر من مليون شخص يقعون تحت خطر المجاعة، وخطة إسرائيل التي تتعلق بتهجير المدنيين مازالت مستمرة.

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