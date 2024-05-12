برلماني: مصر تتعامل بحكمة مع تطورات الأوضاع في رفح الفلسطينية

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن مصر تتعامل بحكمة وعقل وتحتفظ بقوتها وقدرتها في الوقت نفسه فيما يتعلق بتطورات الأوضاع التي تشهدها القضية الفلسطينية، وما تشهده مدينة رفح الفلسطينية.

مصر حملت الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية ما يشهده القطاع من مجاعة

وأضاف «القطامي»، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر حملت الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية ما يشهده قطاع غزة ومدينة رفح من مجاعة، والتي زاد معدلها بعد سيطرة الاحتلال على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وهو ما أدى لتوقف دخول المساعدات، منوها بأن استمرار هذا التهور الإسرائيلي سوف يزيد الأوضاع سوءا.

وذكر عضو مجلس النواب، أن القضية الفلسطينية تمر بمنحنى خطير، حيث تشهد تطورا غير عادي، سواء على الصعيد الحربي، وما تشهده من أمور على الصعيد الدولي والقانوني، لافتا إلى تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بمنح فلسطين عضوية كاملة.

ولفت النائب عمرو القطامي إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح فلسطين عضوية كاملة، يعزز من مساندة ودعم المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن ما يعرقل تلك الجهود هي الولايات المتحدة الأمريكية، التي يجب أن تفطن إلى إرادة العالم باستقلال فلسطين.