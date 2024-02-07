النائب عمرو القطامي: الحزمة الاجتماعية تاريخية وتؤكد شعور الرئيس بنبض الشارع

قال النائب عمرو القطامي أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس السيسي بحزمة إجراءات الحماية الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، خطوة جادة من القيادة السياسية لدعم الفئات البسيطة.

قرارات تاريخية

أكد في بيان، أن القرارات تاريخية، ولم يتخيل أحد أن تصدر في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التى انعكست على جميع دول العالم، متابعا: «الرئيس الإنسان دائما يكون عند حسن ظن المواطن المصري».

حماية الفئات البسيطة

وتابع: «هذه القرارات تؤكد شعور الرئيس السيسي، بالمواطن، وأنه يعلم جيدا نبض الشارع، وأن ما يجري على أرض الواقع من قرارات يستهدف حماية الفئات البسيطة وغير القادرة على وجه الإطلاق».

أشاد باهتمام الرئيس بالمواطن المصري وملف الرعاية والحماية الاجتماعية على وجه التحديد خلال السنوات الأخيرة لحماية البسطاء وغير القادرين من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.