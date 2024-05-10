رئيس حزب الاتحاد: الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت حقا أصيلا لفلسطين

ثمن المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني مشروع قرار بأحقية دولة فلسطين في عضوية كاملة، منها بأن القرار انتصار لحق أصيل للشعب الفلسطيني الذي يملك جميع مقومات الدولة، وحان الوقت ليتمتع بعضويته كاملة كغيره من الدول.

وأضاف صقر، في بيان له، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس رغبة وإرادة المجتمع الدولي وإقراره بالحق الفلسطيني لشغل عضوية كاملة بالأمم المتحدة، تلك الرغبة التي تجافيها الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق الفيتو عند التصويت على القرار نهائيا في مجلس الأمن.

احترام أمريكا للمجتمع الدولي

وشدد رئيس حزب الاتحاد على ضرورة أن تحترم الولايات المتحدة الأمريكية هذه المرة كلما المجتمع الدولي، الذي أجمع على حق فلسطين كدولة في عضوية كاملة بالأمم المتحدة، مشيرا إلى أن عودة استخدام الفيتو هذه المرة، سيكون تأكيد من أمريكا على أمرين، الأول تجاه رغبة المجتمع الدولي، والثاني عظم احترامها للقوانين الدولية، وإيثارها الدائم لتحقيق أي مصالح أو قرارات في مصلحة الكيان الإسرائيلي.

حلم استقلال فلسطين

ولفت المستشار رضا صقر إلى أن عدم استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو هذه المرة، سيكون ترجمة لما تلوح به دائما بشأن رغبتها في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مختتما: «إقرار الحق الفلسطيني في عضوية كاملة بالأمم المتحدة، هي بداية لتحقيق حلم الاستقلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».