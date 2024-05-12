بالأرقام.. أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي في العالم حاليا

أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أن الاستثمارات حاليًّا تتجه بشكل متزايد نحو الخدمات، مشيرا إلى أن حصة المشاريع الجديدة عبر الحدود في قطاع الخدمات، تقدر بـ81% في 2023، مقارنة بـ66% في 2004.

أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي في العالم

لفت المركز عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أن أبرز اتجاهات الاستثمارالأجنبي في العالم تتمثل فيما يلي:

- 3.4 % متوسط النمو السنوي للاقتصاد العالمي منذ 2010.

- 4.2% متوسط النمو السنوى للتجارة العالمية منذ 2010.

- تتجه الاستثمارات حاليا بشكل متزايد نحو الخدمات.

- حصة المشاريع الجديدة عبر الحدود في قطاع الخدمات 81% عام 2023 مقارنة بـ66% عام 2004، وتتجه الاستثمارات حاليا بشكل متزايد نحو الخدمات.

قرارات الاستثمار أصبحت تتأثر بالعوامل الجيوسياسية

أشار التقرير إلى أن قرارات الاستثمار أصبحت تتأثر بالعوامل الجيوسياسية، موضحا أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في أبريل 2024، كشف أن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر فى التكنولوجيات البيئية، لن تنجح في معالجة التباطؤ في الاستثمار الموجه للصناعات الآخرى.

أشار معلومات الوزراء، إلى أن الاعتماد التقليدي على الاستثمارات فى التصنيع لم يعد يضمن النمو المستدام والتنمية الاقتصادية.