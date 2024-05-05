5 طرق للحصول على دخل إضافي.. منها الاستثمار في العملات الرقمية

قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إنّ التجارة الإلكترونية هي التطور المتسارع للتكنولوجيا، والتي أصبحت واحدة من الطرق الرائجة للحصول على دخل إضافي، إذ يمكن للأفراد بسهولة بيع منتجاتهم عبر الإنترنت، من خلال منصات التجارة الإلكترونية المتاحة.

طرق الحصول علي المال في ظل التطورات الاقتصادية

أكد «شعيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الاستثمار في الأسهم والأسواق المالية، يمكّن الأفراد من استثمار أموالهم في الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المتداولة وغيرها، ما يمكنهم من تحقيق عوائد مالية إضافية على المدى الطويل.

ومن جانبه، أشار الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إلى أنّه في ظل التطورات الاقتصادية، يمكن أن يستغل المواطن الربح المحصل من بيع أو تأجير الأصول، مثل العقارات أو الأسهم أو الحقوق، والاستفادة منها.

وأكد «جاب الله» أن العمل الحر يمكن للأفراد تقديم خدماتهم كمستقلين في مجالات مثل التصميم، الكتابة، التسويق الرقمي، وغيرها، مما يمكنهم من كسب دخل إضافي بحرية ومرونة أكبر.

الاستثمار في العملات الرقمية

وأضاف أن الاستثمار في العملات الرقمية مثل البيتكوين والعملات الأخرى، يعتبر كوسيلة لتحقيق دخل إضافي.

وأكد الخبير الاقتصادي أنه يجب أن يكون الشخص مستعدًّا للتعلم وفهم طبيعة هذا السوق المتقلبة، لمعرفة كيف يجني الربح.