متحدث الحكومة: الدولة تسعى لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لرفع معدلات النمو

قال محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يوجد مجموعة من الانعكاسات الإيجابية الفترة المقبلة، في ضوء توافر موارد النقد الأجنبي، حيث تسعى الدولة المصرية للإفراج عن السلع، موضحا أن توفير موارد النقد الأجنبي يساعد على تجاوز التحديات.

الدولة تسعى لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر

وتابع الحمصاني خلال مداخلة ببرنامج « في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة «سي بي سي»، أن الدولة تسعى لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر، لرفع معدلات النمو، وخفض التضخم، إلى أقل من 10% العام المقبل.

ونوه أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقدت الحكومة اجتماع اليوم لمتابعة الإفراج عن السلع المهمة للمواطنين من الجمارك، وخلال الفترة المقبلة، سيتم منح أولوية للإفراج عن السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.

السلع الأساسية الموجودة في الجمارك تبلغ 2 مليار دولار

وواصل أن الفترة الماضية حصرنا ما يوجد في الجمارك، ولوحظ أن حجم السلع الأساسية الموجودة في الجمارك تبلغ 2 مليار دولار، وهذا الحصر النهائي حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى أن السلع التي ترد للجمارك تتغير من وقت لآخر.

وأكمل: «اللحظة الحالية السلع التي تتواجد في الجمارك مقدرة بنحو 2 مليار دولار، والفترة القادمة ستشهد مزيدا من الإفراج عن تلك السلع، وهذا سينعكس على الأسعار الفترة المقبلة ومدى وفرة السلع بالأسواق بعد زيادة المعروض».