«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يواصل اقتحام مدن الضفة الغربية

أكّدت ولاء السلامين مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، أنَّ اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي في المدن والمخيمات الفلسطينية مازال مستمرًا، كما حدث صباح اليوم في الضفة.

الاحتلال نفذ عدة اقتحامات بمدينة رام الله

وأضافت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في رسالة على الهواء مع الإعلامية رغدة منير عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلية نفذت عدة اقتحامات في بلدة سنجر وعدد من القرى الفلسطينية بمدينة رام الله والبيرة واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين.

اقتحامات الاحتلال لبيوت قطاع غزة

وتابعت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله: «قوات الاحتلال هدمت منزلين في مدينة الخليل، البيت الأول لأسير أمضى 10 سنوات في سجون الاحتلال لكن أعيد اعتقاله بحجة البناء دون ترخيص، والمنزل الأخير لأسير عضو مجلس بلدي لبلدة بيت أُمر اعتقله الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، وفي قرية النويعمة بمدينة أريحا، هدمت قوات الاحتلال عددا من المنازل».