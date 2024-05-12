خبير شؤون أمريكية: ملف غزة لن يحسم قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة

قال الداه يعقوب الخبير في الشؤون الأمريكية، إنّ استخدام الولايات المتحدة صلاحية الفيتو بشأن تمرير قرار بأحقية فلسطين بالعضوية الكاملة بالأمم المتحدة شيء متوقع، لافتًا إلى أنّ الإدارة الأمريكية لا زالت تسير بطريقتها الداعمة لإسرائيل.

استخدام الاولايات صلاحية الفيتو ضد فلسطين

وأضاف خلال رسالة على الهواء ببرنامج «تغطية خاصة»، المُذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، تقديم الإعلامية بسنت أكرم، أنّ تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بإدانة إسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان واستهداف المدنيين، لم يجد أي نوع من الاستعمال الأمريكي للضغط على إسرائيل، مواصلا: «بالتالي سنشاهد الفيتو ضد فلسطين وسيقابله بسخط كبير من روسيا والصين والمجموعة العربية».

ملف غزة لن يُحسم قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وتابع، أنّ ملف غزة لن يُحسم قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والولايات المتحدة تبرر استعمال الفيتو وتقول إن إسرائيل جزءا من أمنها القومي، وربما الحل الوحيد كعرب أمريكا هو المرشح الثالث روبرت كينيدي، واستخدام ورقة عدم التصويت لأي من المرشحين الآخرين، لأن الضغط العربي داخل أمريكا ما زال ضعيفا مقابل الضغط الإسرائيلي».