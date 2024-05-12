وكيل «صحة الشيوخ» لوزير الشباب: «تبرعت بأرض لصالح الرياضة ولم أجد استجابة»

قال النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الوزير الدكتور أشرف صبحي، بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية، إلا أنه منذ 10 سنوات تبرعت بأرض لصالح وزارة الشباب، لكن لم أجد استجابة، والتقيت الوزير في مكتبه منذ عام حول هذه القضية وقابلني بشكل جيد.

حوار بين برلماني ووزير الشباب والرياضة

تعليقًا على ذلك، قال رئيس المجلس: «أضم صوتي للنائب»، مطالبًا بأن يكون هناك لقاء مُجدد مع الوزير لمناقشة هذا الأمر، لاسيما أنه يتعلق بمشكلة خاصة حتى لا يضيع وقت الجلسة المخصصة لمناقشة قضية محددة.

وطالب «خضير» خلال الجلسة العامة للشيوخ المنعقدة اليوم لمناقشة خطط الحكومة للتوسع في المراكز الشبابية وتكاملها مع المراكز الأخرى، بإنشاء مراكز للتنمية الشبابية بكل المحافظات: «ياريت يا معالي الوزير تتدخل بصفة شخصية من أجل العمل على إنشاء مراكز للتنمية الشبابية بكل أندية مصر».

وقال وزير الشباب: «أعتذر للدكتور خضير جدا ونشكره على التبرع، وإن شاء الله أزور الأحمدية بشربين بالدقهلية مع النائب، ونعمل اللازم».