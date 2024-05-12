«الشيوخ» يعلن خلو مقعد النائب الراحل عبدالخالق عياد

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ خلو مقعد النائب الراحل عبد الخالق عياد، بعد تلقي إخطار من وزارة الداخلية بحالة الوفاة، وأخطر المجلس، الهيئة الوطنية للانتخابات، بخلو المقعد، تمهيدا لاتخاذ اللازم في شأن تصعيد البديل، لا سيما وأنه من النواب المنتخبين بالقائمة.

الراحل عبد الخالق عياد

كان مجلس الشيوخ، قد نظم دقيقة حداد على روح النائب الراحل عبدالخالق عياد، نعى المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشؤون البرلمانية الراحل عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ.

قال المستشار علاء الدين فؤاد إنّ الراحل كان له من الاعمال الوطنية ما تعبر عنه في المحي والممات وهو رمز من رموز الوطنية وكان مثالا للأخلاق. وكان بحق رجل دولة ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنّا لله وإنّا إليه راجعون، ولنا ولأهله الصبر والسلوان.

كما نعى عددًا من أعضاء مجلس الشيوخ النائب الراحل عبد الخالق عياد. وقال النائب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الفقيد كان عالما في مجاله وقدم لمصر الكثير في مجال البترول والطاقة وحافظ على الأمانة التي كلف بها وترقى إلى أعلى المناصب بوزارة البترول وأضاف أن المرحوم كان مثالًا يحتذي به في العلم والأدب والاحترام وتعلمنا منه الكثير، خلال الفترة الماضية.