مراسل «القاهرة الإخبارية» يرصد آخر مستجدات التصعيد في رفح الفلسطينية

قال رمضان المطعني موفد قناة «القاهرة الإخبارية» إلى معبر رفح، إنّ الجمود في المشهد الحالي لعبور المساعدات الإنسانية، الذي فرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدما سيطر على الجانب الفلسطيني من المعبر، امتد إلى معبر كرم أبو سالم.

وأضاف «المطعني»، في رسالة على الهواء مع الإعلامية رغدة منير، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «في محيط معبر رفح الفلسطيني يشن الاحتلال عددا من الضربات بالمدفعية في شرقي وغربي مدينة رفح الفلسطينية، تستهدف مناطق مختلفة عبر إطلاق 4 قذائف مدفعية، مع الاستمرار التام لتحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية فوق المدينة».

وتابع: «هذا المشهد المتصاعد أدى إلى انعدام دخول المساعدات الإنسانية على حالها من الجانب الآخر، وسط تحذيرات أممية كما حدث في مؤتمر صحفي قبل قليل جمع بين وزير الخارجية المصري ونظيرته السلوفينية، التي أكدت دعم الجهود المصرية على المستوى الإنساني والمستوى السياسي في دعم الأشقاء الفلسطينية».