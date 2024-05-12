تفاصيل التطوع في مركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية.. الموعد والشروط

أعلن مركز القبة السماوية العلمي بمكتبة الإسكندرية عن فتح باب التطوع لمشاركة فريق عمل المركز في تنفيذ الأنشطة والفعاليات في مجال تبسيط العلوم التي يقدمها المركز لطلاب المدارس من سن 4 إلى 18 سنة، التي تٌقام في جميع مواسم السنة، كما يحصل المتطوعون على شهادة معتمدة من إدارة مكتبة الإسكندرية في نهاية كل عام بعدد ساعات تطوعه.

تقدم «الوطن»، خلال السطور التالية تفاصيل التطوع في مركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية، بحسب الإعلان الرسمي من حيث الشروط ورابط التقديم وآخر موعد لعملية التقديم.

مهارات التطوع في مركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية

يُمكن التطوع لمن لديهم أي من المهارات أو الخبرات التالية:

- يدرس في أي من المجالات العلمية مثل «العلوم، الهندسة، الطب، الصيدلة، طب الأسنان، الزراعة، الفلك، الروبوت، الإلكترونيات، فنون جميلة أقسام الجرافيك والديكور، التربية قسم العلوم وغيرهم من الكليات العملية».

- لديه خبرة في تنظيم الفعاليات

- لديه خبرة في التعامل مع الجمهور

- لديه القدرة على التعامل مع الطلاب في المراحل العمرية المختلفة

- يجيد التصوير الفوتوغرافي والفيديو وعمل الفيديو الوثائقي والأفلام القصيرة

- يُجيد استخدام برامج التصميم والتعديل مثل Photoshop و Illustrator

- يُجيد استخدام برامج Microsoft Office

- يُجيد استخدام لغات البرمجة المختلفة

- يُجيد صناعة وصياغة المحتوي والتواصل على شبكات التواصل الاجتماعي

- لديه موهبة الرسم والتلوين وتصميم الديكور

شروط التطوع

- أن يكون سن المتقدم للتطوع لا يقل عن 16عاما، ولا يزيد عن 25 عاما.

- لديه القدرة على تحمل المسؤولية ومراعاة الدقة والالتزام بالمواعيد، ويجيد التعامل مع الجمهور، ولديه قدر من اللباقة والهدوء والصبر.

- اتباع واحترام القواعد والقوانين التي تضعها إدارة المكتبة.

رابط وموعد التقديم

وعلى كل من يمتلك أي من المهارات السابقة ولديك الرغبة في التطوع، برجاء تسجيل البيانات من هنا، في موعد أقصاه الثلاثاء 14 مايو 2024، علمًا بأنه سيتم إخطار من هم ينطبق عليهم الشروط لإجراء المقابلة الشخصية عن طريق الاتصال تليفونيا أو إرسال رسالة نصية أو بالبريد الإلكتروني، فيما يمكن ملء هذه الاستمارة لمرة واحدة فقط.