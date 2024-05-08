ندوة عن «أصل الشعر والعصر الجاهلي» في مكتبة الإسكندرية الاثنين المقبل

تُنظّم مكتبة الإسكندرية من خلال قسم الخدمات المرجعية العامة بقطاع المكتبات، ندوة بعنوان «أصل الشعر والعصر الجاهلي» مع الشاعر محمد البلشي، وذلك ضمن سلسلة ندواتٍ تفاعليةٍ بعنوان «تاريخ الشعر العربي عبر العصور»، وذلك يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة 6 مساءً، بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

موضوع الندوة

تتناول الندوة ظروف نشأة الشعر العربي الأصيل، وأهم أعلامه، وأغراضه المتنوعة، وتُسلط الضوء على أهمية الشعر في الأدب العربي، ومدى تأثيره عبر الأزمنة على الحضارات الإنسانية في مختلف مجالات الحياة، وتناقش دور الشعر كخلاصة للتجارب الإنسانية، ووعاء ثقافي لا غنى عنه، له مكانة كبيرة بين الفنون الأدبية الأخرى.