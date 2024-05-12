«المؤتمر»: الدولة المصرية لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية

ثمن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، إعلان وزير الخارجية سامح شكري أن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية هي خيار استراتيجي اتخذته مصر منذ أكثر من 4 عقود ويعد ركيزة رئيسية في المنطقة لتحقيق السلام والأمن.

وقال حزب المؤتمر، في بيان له، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن تتخل عن دعم القضية الفلسطينية، والأشقاء الفلسطينيين.

دعم القضية الفلسطينية

وأكد حزب المؤتمر، ضرورة تدخل المجتمع الدولي والخروج عن صمته ووقف إطلاق النار، وحل القضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار حزب المؤتمر، إلى أن الوضع الإنساني في غزة لا يُحتمل ولا يمكن أن يستمر على حاله.

الوضع الإنساني في غزة

وتابع حزب المؤتمر، أن شن الاحتلال الإسرائيلي أي عملية عسكرية في رفح ستتسبب في دمار كبير للمنطقة بأكملها، وتهدد حياة الفلسطينيين الأبرياء للخطر.

وحذر حزب المؤتمر، القوى الدولية المعنية وفي مقدمتها الولايات المتحدة من اجتياح القطاع، مؤكدا أنه يشكل تهديد للسلم والأمن وفي منطقة الشرق الأوسط والعالم، ولن يحقق الأمن والاستقرار بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.