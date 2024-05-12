شكري يشيد بمواقف سلوفينيا تجاه القضية الفلسطينية: تتفق مع مبادئ الإنسانية

أشاد سامح شكري، وزير الخارجية، بمواقف دولة سلوفينيا إزاء القضايا في المنطقة العربية، وخاصة القضية الفلسطينية، مشيرًا الى أن سلوفينيا اتخذت مواقف مبدئية متسقة مع القانون الدولي، والمبادئ الإنسانية.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته السلوفينية: «سلوفينيا كانت من الدول التي طالبت بشكل مبكر بوقف إطلاق النار، وضرورة اتخاذ الإجراءات لحماية المدنيين ودخول المساعدات، ورفض قضية تهجير الشعب الفلسطيني على أرضه، وتتخذ هذه المواقف سواء في إطار الاتحاد الأوروبي أو في إطار عضوية سلوفينيا في مجلس الأمن».

وأضاف: «سلوفينيا صوتت لصالح قرارات الجمعية العامة، وأيضًا مؤخرًا صوتت في مجلس الأمن لصالح قبول دولة فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة، وأثمن هذه المواقف وهى مبادئ تجمعنا وتوثق العلاقات فيما بيننا».