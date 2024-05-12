جامعة المنيا تشارك في برنامج «تعزيز» للتبادل العلمي بالأردن

شارك وفد جامعة المنيا، برئاسة عصام فرحات، رئيس الجامعة، في تنفيذ فعاليات ورشة العمل الدولية الثالثة، من خلال برنامج «تعزيز»، التابع للهيئة الألمانية للتبادل العلمي «DAAD»، التي أُقيمت بالمملكة الأردنية الهاشمية، تحت عنوان «العمل من أجل مستقبل ماضينا»؛ في إطار تنفيذ أنشطة بروتوكول التعاون المُبرمة بين جامعتي المنيا، وهيلدسهايم الألمانية، وجامعتي عمان، واليرموك الأردنيتين.

ضم الوفد المُشارك من جانب جامعة المنيا، الدكتور حسين محمد، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بالجامعة، ومدير المشروع، وعدد من الباحثين معاوني أعضاء هيئة التدريس، والطلاب

تنفيذ ورش عمل في مجال ترميم الآثار

أكد رئيس الجامعة، استمرار التعاون بين جامعة المنيا وجامعة «هيلدسهايم»، الألمانية، مُشيداً باستكمال تنظيم تنفيذ الورش في مجال ترميم الآثار، ومُواصلة تعليم وتدريب المُرممين، بما ينعكس ذلك من تحقيق الحفاظ على التراث المصري.

استمرار بروتوكولات التعاون في جميع مجالات العمل الجامعى

أشار الدكتور حسين محمد، أن الوفد شارك في تنفيذ فعاليات ورشة العمل الدولية بالأردن، التي استهدفت إجراء دراسات، وفحوص، وتحاليل للآثار، ليتم تدريب الطلاب عليها، من مصر، وألمانيا، والأردن، موضحاً أن التدريب الميداني يشمل، أعمال التوثيق، والتسجيل، والترميم للآثار، من خلال زيارة العديد من المواقع الأثرية بالدول المُشاركة التي تُنفذ ورش أعمال الترميم بها.

عقد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، لقاءً موسعًا مع الدكتور إسلام مساد، رئيس جامعة اليرموك، ونواب رئيس الجامعة وبعض عمداء الكليات، بحث خلاله آليات تعزيز واستمرار بروتوكولات التعاون بين الجانبين في جميع مجالات العمل الجامعي.