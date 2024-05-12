«صحة المنيا»: الكشف على 1492 مريضا في قافلة طبية بمركز بني مزار

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، تنظيم قافلة طبية بقرية المعصرة حجاج التابعة لمركز بني مزار، على مدار يومين، وتم خلالها توقيع الكشف الطبي على 1492 حالة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، من خلال الفرق الطبية في مختلف التخصصات، والتي شملت «241 حالة جراحة، 436 حالة أطفال، 255 باطنة، 99 نساء، 105 أسنان، 175جلدية، 109 أنف وأذن، 72 تنظيم أسرة».

ندوات تثقيف صحي

وأشار «حسنين» إلى أنه تم إجراء 264 تحليلا متنوعا و9 حالات موجات صوتية و5 حالات أشعة عادية و173 كشف مبكر للضغط والسكر، و16 حالة خلع أسنان، وتم تحويل للمستشفى 13 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 116 مترددا.

حياة كريمة في المنيا

يأتي ذلك تأكيدا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار تنفيذ سلسلة القوافل الطبية العلاجية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان.