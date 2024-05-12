افتتاح معرض «سبع صنايع» لدعم المشروعات الصغيرة بجامعة المنيا

شهدت جامعة المنيا، افتتاح معرض «سبع صنايع» لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تحت رعاية الدكتور أشرف ماهر محمود النواجي، عميد كلية الآداب، والدكتورة سلوى أبو العلا الشريف، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رحاب أنور، رئيس قسم الإعلام.

ونظم المعرض طلاب الفرقة الرابعة قسم الإعلام شعبة العلاقات العامة والإعلان، في إطار مشروعات التخرج للعام الجامعي 2024، بمشاركة مجموعة متميزة من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لعرض منتجاتهم وخدماتهم والترويج لأعمالهم والتواصل مع الجمهور.

إبراز دور أصحاب المشروعات الصغيرة

ويهدف المعرض إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها تسليط الضوء على أصحاب المشروعات الصغيرة داخل المجتمع وأصحاب الأفكار المبدعة، كما يسعى المعرض إلى إبراز دور أصحاب المشروعات الصغيرة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتشجيعهم على الاستمرار في مشاريعهم، ودعمهم من خلال توفير فرص جديدة للترويج لأعمالهم.

تعزيز ثقافة ريادة الأعمال في مصر

كما يهدف المعرض إلى تشجيع الشباب على السعي والعمل، حيث يُعد المعرض فرصة للشباب للتعرف على تجارب أصحاب المشروعات الناجحة، واكتساب مهارات جديدة في ريادة الأعمال، وتحفيزهم على بدء مشاريعهم الخاصة، وأيضا تعزيز ثقافة ريادة الأعمال في مصر، وخلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص جديدة للعمل للشباب.

ويُعد معرض «سبع صنايع» هامًا لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويمثل المعرض فرصةً مميزةً للتواصل بين أصحاب المشروعات والمستثمرين والجمهور، ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.