أمينة الفتوى: سيطرة الأم على ابنتها يؤثر على الثقة والمحبة بينهما

أكدت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء، أن سيطرة الأم على ابنتها تؤثر سلبيا على الثقة والمحبة بينهما، لافتة إلى أن العلاقة بين الأم وابنتها تكون مبنية على الثقة واحترام الخصوصية.

العلاقة بين الأم وابنتها

وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «حواء»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «مينفعش تربي بنتك تكون زيك بالضبط أو زي حد أنتي عاوزاها تكون زيها».

التفاهم بين الأم وابنتها

وأوضحت: «لازم نعلم بناتنا الخلق الحسن، فهذا هو الذي يجعل الوالدين في حالة اطمئنان عليها، ولما تكبر هيكون في تفاهم بين الأم وابنتها، حتى لو حدث أي أمر هتسأل أمها، ومش هتقول ماما موضة قديمة، فكل شخصية لها طبيعتها وتعاملاتها».