أيتن عامر تكشف لـ«الوطن» تفاصيل فيلم عنب قبل طرحه: يحمل رسالة عن التربية

عبرت الفنانة أيتن عامر عن شعورها بالحماس لبطولة فيلم عنب والمقرر طرحه في دور العرض السينمائية الفترة المقبلة بعد طرح الأفيش الرسمي له، مشيرة إلى أنَّ الفيلم بجمعها مع عدد كبير من الأبطال والذين تجمعهم علاقة صداقة قوية، ما جعل هناك حالة كبيرة من الود والتفاهم أثناء التصوير.

أيتن عامر تكشف تفاصيل فيلمها عنب

وأضافت أيتن عامر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ فيلم عنب يحمل رسائل عديدة من أهمها التربية للأجيال الجديدة وعدم الانسياق وراء الرفاهية الأكثر من اللازم لأنّها تنعكس بالسلب عليهم، لافتة إلى أنَّ عدم تحمل الأبناء المسئولية يجعلهم يشعرون بالتخبط أثناء مواجهة الحياة، مشددة على ضرورة وجود المبادئ والأخلاق في حياتهم.

أبطال فيلم عنب

ويشارك في بطولة فيلم عنب عددا كبيرا من الفنانين من بينهم أيتن عامر، ومحمود الليثي، ومحمد رضوان، وإسلام إبراهيم، ونور قدري، وتوني ماهر، وعدد آخر من الفنانين من اخراج أحمد أنور وتأليف أحمد سالم.

وكانت الفنانة أيتن عامر أحيت أولى حفلاتها الغنائية ضمن حفلات عيد الفطر، والتي قدمت خلالها عدد كبير من أغانيها التي طرحتها الفترة الماضية، إلى جانب أغنياتها بأعمالها الفنية وشهدت الحفل تفاعلا كبيرا مع الحضور.