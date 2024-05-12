اكتشاف علمي جديد يقلب الموازين.. هل تبدو أكبر من عمرك الحقيقي؟

لطالما اعتقدنا أن التغيرات اللاجينية، وهي التعديلات التي تُضاف إلى شفرتنا الوراثية بمرور الوقت، تُمثل مؤشرًا ثابتًا لعمرنا البيولوجي، لكن دراسة حديثة أذهلت العلماء بكشفها أن هذه التغيرات ليست ثابتة، بل تتغير بشكل ديناميكي على مدار اليوم، ما يعني أنها قد تُشير إلى الشيخوخة والتقدم في العمر بسنوات خلال 24 ساعة، فما القصة؟

دراسة جديدة تقلب الموازين بشأن دقة عمرك البيولوجي

يُقدم هذا الاكتشاف الجديد تحديًا هامًا للاختبارات المعتمدة على عينة نسيج واحدة لتقييم العمر البيولوجي، فيما قد لا تعكس هذه العينة بدقة التغيرات اللاجينية المستمرة.

تخزن خلايانا معلومات حيوية في شفرتها الوراثية، تحدد كيفية تصنيع البروتينات الضرورية لعملياتنا الحيوية، ومع مرور الوقت وتراكم التجارب، تضاف تعديلات طفيفة على هذه الشفرة، تعرف بـ «المفاتيح الجينية»، تستخدم هذه التعديلات لتقييم عمر خلايانا وأنسجتنا، لكن دراسة حديثة أظهرت أن هذه التغيرات اللاجينية تتقلب على مدار اليوم، مما يثير تساؤلات حول دقة الاختبارات المستندة إلى عينة نسيج واحدة.

بحسب «صحيفة الشرق الأوسط»، فحص باحثون في ليتوانيا عينات دم متعددة تم أخذها من رجل يبلغ من العمر 52 عامًا، كل ثلاث ساعات على مدار 72 ساعة، إذ تم تحليل 17 ساعة جينية مختلفة داخل خلايا الدم البيضاء في كل عينة، كشفت النتائج عن ظاهرة مفاجئة، بعدما أظهرت 13 ساعة جينية من أصل 17 اختلافًا ملحوظًا على مدار اليوم، ظهرت أصغر سنًا في الساعات الأولى من الصباح وأكبر سنًا في منتصف النهار تقريبًا، مع اختلافات تعادل ما يقارب 5.5 سنوات في التقدم البيولوجي.

تشير هذه النتائج إلى أن التغيرات اللاجينية ليست ثابتة كما كان يُعتقد سابقًا، بل تتغير بشكل ديناميكي على مدار اليوم، هذا الاكتشاف يُلقي بظلال من الشك على دقة الاختبارات التي تعتمد على عينة نسيج واحدة لتقييم العمر البيولوجي، حيث قد لا تعكس هذه العينة بدقة التغيرات اللاجينية المُستمرة.

تطوير اختبارات جديدة لتقييم العمر البيولوجي

يمكن أن تلقي هذه الدراسة الضوء على فهمنا لعمليات الشيخوخة والعديد من الأمراض المرتبطة بالعمر، كما قد تُؤثر على تطوير اختبارات جديدة لتقييم العمر البيولوجي بشكل أكثر دقة، مع مراعاة التغيرات اللاجينية الديناميكية.

وفي النهاية، الدراسة أظهرت أن التغيرات اللاجينية في خلايانا تتقلب على مدار اليوم، مما يُثير تساؤلات حول دقة الاختبارات المستندة إلى عينة نسيج واحدة لتقييم العمر البيولوجي.