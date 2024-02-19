روائح تعالجك من الاكتئاب.. دراسة جديدة تكشف مفاجأة

لطالما ارتبطت الروائح ارتباطًا وثيقًا بالمشاعر والعواطف، ولعبت دورًا رئيسيًا في التأثير على الصحة النفسية، ما دفع عددا من الباحثين، لإجراء دراسات علمية حديثة، من أجل إثبات فعالية العلاج بالروائح في معالجة أعراض الاكتئاب، وتُقدم بديلًا طبيعيًا مُساعدًا للعلاجات التقليدية.. ما تفاصيل الدراسة؟

كيف يعالج الاكتئاب بالروائح؟

دراسة حديثة أجراها فريق بحثي من جامعة «بيتسبرج» عن ارتباط مثير بين الروائح المألوفة والذكريات وتحسين الحالة المزاجية ومحاربة أعراض الاكتئاب، إذ تصل الروائح مباشرة إلى الجهاز الحوفي، وهو جزء الدماغ المسؤول عن العواطف والذاكرة، ما بدوره يحفز الذكريات الإيجابية التي من شأنها تحسين الحالة الصحية.

تُحفز الروائح المألوفة ذكريات إيجابية من الماضي، ما يُحسّن الحالة المزاجية ويقلل من الأفكار السلبية، إلى جانب أنه يساعد على كسر حلقة الأفكار السلبية المتكررة التي تُعاني منها بعض حالات الاكتئاب، الأمر الذي تعتمد عليه الدراسة، من أجل اكتشاف مثيرات خارجية من شأنها أن تساعد في تخفيف الاكتئاب.

تفاصيل دراسة جديدة تكشف علاقة الروائح والاكتئاب

شملت الدراسة 32 شخصًا يعانون من الاكتئاب الشديد، وجرى تعريض المشاركين لـ12 رائحة مألوفة بالنسبة لهم، مثل القهوة أو الفانيليا أو صابون اليد وغيرها من الراوئح المألوفة التي يستخدمها في حياته الطبيعية، وطلب منهم المشاركون تذكر ذكريات مرتبطة بكل رائحة.

أظهرت النتائج أن استنشاق الروائح المألوفة ساعد على استعادة ذكريات إيجابية بشكل أكثر فعالية من مجرد سماع كلمات تصف نفس الذكريات، إذ ساعدت استعادة الذكريات الإيجابية على تحسين الحالة المزاجية وتقليل الأفكار السلبية لدى المشاركين.

يمكن استخدام العلاج بالروائح كجزء من خطة علاجية شاملة للاكتئاب، يمكن استخدام الروائح المألوفة في المنزل لتحسين الحالة المزاجية وخلق جو إيجابي، يمكن استخدام الروائح في المؤسسات العلاجية للمساعدة في علاج الاكتئاب والاضطرابات النفسية الأخرى، بحسب الدراسة، وفقا لموقع «ستادي فايندز».