احترسوا من الماء البارد.. دراسة جديدة حول الأطعمة الضرورية لجسم صحي

ظهرت دراسة جديدة للمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للدكتور حسن حسون، أستاذ التغذية بالمركز حول الاحتياجات الأساسية للفرد شهرياً من الأطعمة والمشروبات وغيرها، والتي تؤثر إيجابياً على صحة الفرد، وضرورة الالتزام بها للحصول على جسم مثالي وصحي وقوي يستطيع مواجهة الميكروبات والأمراض.

القومي للبحوث يوجه رسالة للمواطنين

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز المعلومات عن الاحتياجات الأساسية للأفراد يومياً من الأطعمة والمشروبات والخضروات والفواكه المختلفة، وفقا لتقرير صادر عن المركز.

- ضرورة الإكثار من شرب الماء والسوائل، وتناول الفاكهة والخضروات التي ترتفع فيها نسبة الماء، مثل الخيار والخس والبرتقال والكنتالوب والفراولة.

-الإكثار من تناول الخضروات والفواكه، لاحتوائهما على نسبة عالية من الألياف والماء والفيتامينات والأملاح المعدنيةً.

- الإقلال من تناول الأطعمة الدهنية والدسمة، لاحتوائها على كميات عالية من الدهون والسعرات الحرارية لما قد تسببه من أضرار على صحة الانسان، وتسهم في زيادة الوزن وتأخذ وقت أطول في الهضم وتسبب التخمة.

- البطء في تناول الطعام ومضغة جيدا في الفم لسهولة هضمه.

- تناول العصائر الطبيعية بدون سكر.

- شرب الماء بدرجة حرارة الغرفة وتجنب الماء البارد، والذي يسبب انقباض الأوعية الدموية للشعيرات الدموية في المعدةمما يؤدي إلى عسر الهضم.

- تناول نوع واحد من البروتين الحيواني.