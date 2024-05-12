عادل محمود: إعلان مصر التدخل في دعوى جنوب إفريقيا يعري الاحتلال الإسرائيلي

قال عادل محمود، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن إعلان مصر التدخل في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية لم تأت من فراغ، ولكنها جاءت نتيجة التصعيد الأخير.

وأضاف «محمود»، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن تل أبيب حاولت إجراء عملية التفافية على المجتمع الدولي الرافض لعملية رفح الفلسطينية، باحتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني ثم التفريغ السكاني الناعم تحت الترهيب الذي حصل خلال الأيام الماضية، حيث يجري الحديث عن 300 ألف نازح.

وأشار الباحث، إلى أن إسرائيل تعطي رسالة للمجتمع الدولي بأنها تحل رفح الفلسطينية، وستذهب في نهاية المطاف إلى التفريغ السكاني، والقرار المصري مهم للغاية، فأي خطوة تصعيدية ضد إسرائيل هي تعرية الاحتلال والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع: «صحيح أنه ليس هنالك قرارات إلزامية من محكمة العدل الدولية، لكن استمرار الدبلوماسية العربية مع التناغم الدولي الرافض لما يجري من قتل وإبادة، سيطارد إسرائيل ما بعد الحرب».