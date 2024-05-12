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«حماس» تثمن إعلان مصر الانضمام لجنوب أفريقيا في اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية

كتب:

شريف سليمان
06:51 م | الأحد 12 مايو 2024
حركة حماس

حركة حماس

ثمنت حركة حماس، إعلان مصر اعتزامها الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من جمهورية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، في قضية الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين.

كما ثمنت حماس، إدانة مصر لانتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق العزّل، ودعوتها لإلزام الاحتلال بقرار محكمة العدل الدولية الداعي لإدخال المساعدات، ووقف كافة الإجراءات التي قد تؤدي لقتل المدنيين في قطاع غزة، والتأكيد على إعادة فتح معبر رفح.

ودعت الحركة الدول العربية والإسلامية وكافة الدول حول العالم، إلى اتخاذ خطواتٍ مماثلة في دعم القضية الفلسطينية بالانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد الكيان الصهيوني، وإلى قطع أي علاقة معه، وعزله دولياً، والسعي لمحاسبته وقادته الإرهابيين على جرائمهم الممنهجة بحق أطفالنا وأبناء شعبنا في قطاع غزة.

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بقلم شريف سليمان