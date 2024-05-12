مدير الزراعة بـ«مستقبل مصر» لـ«الوطن»: نحقق أعلى إنتاجية للفدان (حوار)

أكد المهندس شاهين حامد، مدير الإدارة الزراعية في جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن مشروعات «الجهاز» في أكثر من 6 محافظات على مستوى الجمهورية تتبع المعايير العلمية، فضلاً عن استخدام أحدث التقنيات التي من شأنها أن توفر أعلى إنتاجية للفدان، وأقل استهلاك ممكن للمياه ووفر في الأسمدة والمبيدات.

وأضاف مدير الإدارة الزراعية في جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في حوار خاص لـ«الوطن»، أن إدارة المشروع حريصة على حسن استغلال كل نقطة مياه، وأن المشروع يعمل على زراعة جميع المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح، والذرة، والبسلة، والفاصوليا، والبنجر، والبطاطس، وغيرها من المحاصيل.

وشدد المهندس شاهين حامد، على انفتاح جهاز مستقبل مصر للتعاون مع جميع المستثمرين الجادين في العمل بمشروعات استصلاح وزراعة الأراضي، مع توفير كل التسهيلات والبنية التحتية التي يحتاجونها لنجاح عملية الاستزراع وفق أعلى معايير الجودة، وإلى نص الحوار:

* إلى أين وصلت عملية استصلاح وزراعة الأراضي في جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؟

- تعددت مشروعات جهاز مستقبل مصر للاستصلاح الزراعي؛ فكان أساسًا لدلتا مصر الجديدة، وامتدت حتى المنيا، وبني سويف، والفيوم، وأسوان، والداخلة، والعوينات، في ضوء عملنا على تحقيق حلم استصلاح وزراعة 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027.

* وما أبرز المحاصيل التي يتم زراعتها في مشروعات «مستقبل مصر»؟

- نعمل على زراعة جميع المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح، والبنجر، والذرة، والبسلة، والفاصوليا، والبنجر، والبطاطس، وغيرها.

* وما أبرز التقنيات التي تعملون عليها في عملية زراعة المحاصيل الاستراتيجية؟

- يعتمد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على الزراعة بأنظمة الري المحوري، والري بالتنقيط، والزراعة تحت الصوب الزراعية، بأنظمة وتكنولوجيا الري الحديث، للحفاظ على الموارد المائية المتاحة، وحسن استغلال كل قطرة مياه في الزراعة.

* ماذا عن معدلات الإنتاج في المحاصيل التي تزرعونها في مشروعات جهاز مستقبل مصر؟

- لدينا بالفعل أحد أفضل الإنتاجيات المتاحة باستخدام الأصناف المحلية للمحاصيل الاستراتيجية المختلفة؛ فنحن نعمل على إجراء تجارب وأبحاث للزراعات، فيما يخص التقاوي، والأسمدة، والري، للوصول إلى أعلى معدلات الإنتاج من كل المحاصيل الزراعية.

* وما معدلات الإنتاج الحالية من تلك المحاصيل؟

- لدينا من 18 إلى 22 إردب للفدان الواحد من القمح، ومن 3.5 إلى 4 أطنان من الذرة، ومن 40 إلى 45 طنا للفدان من البنجر، ومن 18 إلى 22 طنا للفدان من البطاطس، وطن ونصف للفدان من الفاصوليا، ومن 750 كيلوجراما إلى طن للفدان من السمسم، وهذه نبذة فقط عن أبرز المنتجات وليس حصر لكل منتجاتنا.

* وما الفترة التي ينتج فيها تلك الكميات من المحاصيل؟

- كل 120 يوما تقريبًا.

* ماذا عن استهلاك المياه في مشروعاتكم؟

- نحن نستخدم أفضل أنواع الري الحديث لترشيد المياه، وتوفير الأسمدة وغيرها، ونتبع أفضل المناهج العلمية، ومن ثم نحقق أعلى الإنتاجيات.

* وما أهم الأهداف التي تحققها الدولة المصرية من مشروع مستقبل مصر في رأيك؟

- أننا نزرع غذائنا، وأن مصر تقلل من القيمة الاستيرادية اللازمة من المحاصيل الاستراتيجية المختلفة، رغم الزيادة السكانية المضطردة؛ فنحن نوفر عملية صعبة من الاستيراد، ونوفر لمصر عملة صعبة أيضًا من التصدير.

* وهل يعمل جهاز «مستقبل مصر» وحده في مجالات الزراعة أم يتعاون مع الغير؟

- جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة حريص على منح جميع التسهيلات للمستثمرين الجادين الراغبين في العمل مع الجهاز في مشروعات الاستصلاح والزراعة ليكونوا شركاء في النجاح، ونحن نوفر لهم جميع إمكانيات البنية التحتية اللازمة لعمل مشروعاتهم.