برلمانية: مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة يسهم في توفير الاحتياجات الغذائية

قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير كل احتياجات المشروعات، في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، ومتابعة معدلات تنفيذ مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، يبرز حرص القيادة السياسية على تعظيم فرص الإنتاج وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية.

وذكرت «هلالي»، في بيان، أن هذا المشروع يسهم بشكل كبير في سد الفجوة في المحاصيل الاستراتيجية المختلفة، لاسيما أن الأزمات العالمية والإقليمية الأخيرة كان لها أثرها السلبي على سلاسل الإمداد، وتهديد الأمن الغذائي، وهو ما يفرض أهمية تحرك كل دولة من أجل تدبير احتياجاتها من الغذاء والسلع الاستراتيجية ذاتياً وتقليل فاتورة الاستيراد.

مشروع مستقبل مصر في الدلتا الجديدة

وأضافت «هلالي»، أن مشروع مستقبل مصر من المشروعات العملاقة التى تنجزها الدولة باعتباره إضافة نوعية للرقعة الزراعية والامتداد العمراني في مصر، بإقامة مجتمعات قائمة على الزراعة، خاصة أنه يوفر يوفر الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة، ويدعم قدرات مصر التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، إذ يصل إجمالى مساحة المشروع نحو مليون و100 ألف فدان وتم استصلاح 650 ألف فدان منه، مؤكدة أن مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة نموذج للمشروعات الزراعية المتكاملة ويستخدم أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة والرى والحصاد.

آليات دعم المشروعات الزراعية

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن مناقشة الاجتماع كذلك آليات دعم المشروعات الزراعية وعلى رأسها جهود توفير المياه للري، وإنشاء الصوامع لتخزين الغلال والحبوب، وسبل الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في استصلاح الأراضي، و تطوير أنظمة الري والميكنة الزراعية، يعكس الإرادة الجادة لدى القيادة السياسية على تذليل كافة المعوقات في زيادة الإنتاج الزراعي لضمان قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية، بتوفير منتجات زراعية ذات جـودة عاليـة بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج.

وأكدت «هلالي»، أهمية توافر كافة الآليات اللازمة لسد احتياجات المشروعات الزراعية بما يلبي تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في تحسين نظم الري وترشيد استهلاك المياه بما يحقق وفرة في زيادة المعدلات الزراعية وهو ما يساعد على استيعاب متطلبات الزيادة السكانية، ويعزز الوصول لتنمية زراعية شاملة وإحتوائية، موضحة أن تلك المشروعات تأتي في إطار استراتيجية متكاملة للدولة لزيادة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للجمهورية لتحقيق طفرة إيجابية ملموسة في الخريطة الزراعية والغذائية لمصر، بما يؤمن احتياجات الشعب المصري.