«شباب مصر مستقبل الجمهورية الجديدة».. مشروع قومي لتوعية طلاب جامعة العريش

اختتمت جامعة العريش، فعاليات المشروع القومي لتأهيل وتدريب وتوعية القيادات الطلابية المُقام في الجامعة تحت شعار «شباب مصر - مستقبل الجمهورية الجديدة».

وبدأت فعاليات اليوم الختامي بإقامة 8 ورش عمل للأنشطة الطلابية المختلفة، بالإضافة إلى إقامة ورشة عمل للطلاب ذوي الهمم، والذين بدورهم كان لهم الدور خلال الفعالية.

جامعة العريش مركز تنموي بمحافظة شمال سيناء

وقال الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، إن الجامعة مكان تنموي مركزي على مستوى المحافظة؛ لما تقدمه من مشروعات تنموية في مجال الزراعة، والدراسات العلمية الهادفة، فيما يتم التواصل مع الوزارات المختلفة من أجل بدء مشروعات تنموية وإنجاحها بحسب تعليمات القيادة السياسية والتنسيق الكامل مع محافظة شمال سيناء.

مستمرون من أجل العمل الجاد والرابح

وأضاف: «مستمرون في العمل الجاد لتكون الجامعة شريك أساسي في التنمية، والاعتماد عليها كأحد أوجه الأستثمار التنموي الفعال والرابح بالمحافظة».

وذكرت جامعة العريش في بيان، أن الفعاليات تمت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن الدمرداش.

وأضاف بيان الجامعة، أنه تم إقامة مراسم الختام وتوزيع الشهادات على المتدربين بحضور الدكتور عبدالمقصود عبدالقادر، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبعد الانتهاء من المراسم العامة.