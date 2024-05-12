رئيس «الغد»: إعلان مصر دعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل خطوة تاريخية وشعبية

أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، اليوم كامل تأييد الحزب لقرار مصر الرسمي بالانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، تستهدف المدنيين وتسعى لتدمير البنية التحتية في القطاع بالكامل، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، وتصفية القضية على حساب مصر، وتجديد مصر لمطالبتها لمجلس الأمن الدولي والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

محكمة العدل الدولية

وأشاد «موسى» في بيان، بطلب مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بغزة.

وثمّن الموقف المشرف وغير المسبوق للمجتمع الدولي، وقيام 143 دولة بالتصويت لصالح حصول فلسطين على العضوية الكاملة للأمم المتحدة، وتأييد 9 أعضاء من 15 عضوًا في مجلس الأمن للعضوية الكاملة لفلسطين.

حق الفيتو

وأدان «موسى» موقف الإدارة الأمريكية المنفرد والمشبوه من استخدام حق الفيتو مجددا، ومناصرة إسرائيل ومنع الاعتراف بالعضوية الكاملة لفلسطين فى الأمم المتحدة.

وأكد أن كل ما قاله مندوب الولايات المتحدة في هذا الشأن هو حق يراد به باطل، وتحدى أمريكي صارخ للإرادة الدولية العارمة المساندة للحق الفلسطيني والتي جعلت مندوب إسرائيل يمزق ميثاق الأمم، أمام جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.