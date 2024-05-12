مصطفى بكري: اعتزام مصر دعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل يؤكد ثوابتها تجاه فلسطين

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن مصر عندما تعلن اعتزامها التدخل لدعم الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، فهذا موقف قومي يعبر عن ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية.

مذكرة الخارجية المصرية ضد إسرائيل

وقال عضو مجلس النواب، في تصريح له اليوم، إن الحيثيات التي تضمنتها مذكرة الخارجية المصرية ضد إسرائيل، تؤكد غضب مصر الشديد تجاه السياسة العدوانية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني

وأضاف بكري، أن مواقف مصر ليست عرضة للمزايدة، فالقضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية، مؤكداً أن ما يجري على أرض فلسطين من جرائم، هدفه تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين ودفعهم قسرا باتجاه الحدود المصرية.