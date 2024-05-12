رئيس «الجيل» يعلن دعمه لموقف جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية

أعلن ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، دعم الحزب الكامل لموقف حكومة جنوب أفريقيا، في دعواها أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

موقف مصر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني

أكد «الشهابي» في تصريحات لـ«الوطن»، موقف مصر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أن مصر تدين بشدة جميع الممارسات الإسرائيلية الوحشية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتدعو المجتمع الدولي، إلى اتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

التأييد الأعمى لإسرائيل

كما انتقد سياسة التأييد الأعمى التي تتبعها بعض الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة، لإسرائيل، معتبرا أنها تشجع على استمرار الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد أن مصر لا تتبع سياسة ازدواجية المعايير في تعاملها مع القضية الفلسطينية، بل إن موقفها ثابت وداعم للحق الفلسطيني في كل المحافل الدولية.