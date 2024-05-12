«المستقلين الجدد»: تدخل مصر دعما لدعوى جنوب إفريقيا ضغط جديد لوقف الحرب

أكد حزب المستقلين الجدد، أن عزم مصر على التدخل في دعوي جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، هي خطوة جديدة من القاهرة للضغط على تل أبيب لوقف الحرب.

وقف الحرب على غزة

وقال دكتور هشام عناني رئيس الحزب، في بيان، إن هذه الخطوة هي أحد مساعي الدولة المصرية لوقف الحرب على غزة، تلك المساعي التي بدأت منذ بداية الحرب على غزة.

محكمة العدل الدولية

وأضاف «عناني» أن هذا التدخل أمام المحكمة هو خطوة أخرى لمساندة دعوى جنوب إفريقيا، بعد أن تقدمت مصر بمذكرة إيضاح لانتهاكات إسرائيل وجرائمها كقوة احتلال تنتهك كل المواثيق والأعراف الدولية أمام مرأى ومسمع من العالم كله.

تصعيد خطير في رفح الفلسطينية

وأكد دكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب أن هذه الخطوة هي رد مباشر على ما تقوم به إسرائيل من تصعيد خطير في رفح الفلسطينية، ينذر بكارثة وعواقب وخيمة، مع وقف المساعدات وغلق المعابر وهو ما حذرت منه مصر سالفا.

وتابع الحزب، دعمه لما تقوم به الدولة المصرية لوقف الحرب على غزة، مع التأكيد على الدعم التام للقيادة السياسية التي تدير هذا الملف بحكمة واتزان وأداء ينم على دراسة ووعي لما يحدث في هذا الملف، الذي يعتبر أحد ملفات الأمن القومي المصري.