محمود مسلم: ما يحدث في رفح الفلسطينية انتهاك صارخ لكل قيم الإنسانية (فيديو)

علق الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، على الجرائم المأسوية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الأشقاء الفلسطينيين بمدينة رفح الفلسطينية، قائلا: «نحن الآن في ذروة الأحداث».

وأضاف مسلم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامح «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأحداث الجارية الآن في منطقة رفح الفلسطينية نتيجة الهجوم العسكري من إسرائيل؛ رغم رفض المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الدولية لهذه الأفعال.

مصر تحذر إسرائيل من التصعيد الدولي

وأوضح محمود مسلم، أن الدولة المصرية لديها العديد من الأسباب والمآخذ التي تقوم بها ضد ما يحدث في رفح الفلسطينية، وهو ما دفعها لتحذير إسرائيل من التصعيد الدولي.

مصر لن تصمت طويلا

وتابع: مصر معروفة بالصبر على الممارسات الإسرائيلية، ولكنها لن تصمت طويلا، فقد نجح المفاوض المصري في تقديم مقترح أقرب للواقع والتوافق لأنه صاحب الشأن الرفيع في المنطقة.

وأشار إلى أن ما يحدث في مدينة رفح الفلسطينية انتهاك صارخ لكل قيم الإنسانية، وانتهاك أيضًا لحقوق الإنسان، ومن الطبيعي أن نشاهد تصريحات لتهدئة الموقف الإنساني من الرئيس الأمريكي جو بايدن والبيت الأبيض.