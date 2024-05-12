مدير مكتبة الإسكندرية: متحف الشاعر اليوناني كفافيس جوهرة أثرية ثمينة  

قال الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن إعادة الترميم بالشكل الجديد لمنزل الشاعر اليوناني العظيم قسطنطين كفافيس تم على أفضل مستوى.

وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية، في بيان اليوم، أن بيت كفافيس يُعد جوهرة أثرية ثمينة في عروس البحر المتوسط، ويرصد رحلة أحد أهم الشعراء المصريين اليونانيين.

افتتاح متحف كفافيس بالإسكندرية بعد تطويره وتجديده

جاء ذلك بعدما افتتحت ايكاترينى ساكيلاروبولو؛ رئيسة الجمهورية اليونانية، أمس متحف كفافيس بالإسكندرية بعد تطويره وتجديده بدعوة من مؤسسة أوناسيس، بحضور كلا من لينا ميندوني؛ وزيرة الثقافة اليونانية وإيوانيس بيرجاكيس؛ القنصل العام لليونان بالإسكندرية وأعضاء الجالية اليونانية بالإسكندرية، والدكتور احمد زايد ؛ مدير مكتبة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن متحف كفافيس يقع في وسط الإسكندرية وكان مقر إقامة الشاعر اليوناني كفافيس حيث عاش معظم حياته.