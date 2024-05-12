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أونروا: 300 ألف فلسطيني نزحوا من شرق رفح الفلسطينية نحو المواصي

كتب:

شريف سليمان
08:08 م | الأحد 12 مايو 2024
أونروا

أونروا

أكدت إيناس حمدان القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أن 300 ألف فلسطيني نزحوا من شرق رفح الفلسطينية نحو منطقة المواصي، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وأوضح القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في أونروا، أن منطقة المواصي تفتقر للخدمات الأساسية للنازحين، مشيرةً إلى أنه دون وقود لن تتمكن الوكالة من تقديم الخدمات للنازحين.

وواصل القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في أونروا: «لا أماكن كافية للنازحين من رفح الفلسطينية، وهناك مخاوف من تكرار سيناريوهات الجوع في رفح الفلسطينية».

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